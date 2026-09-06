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Κυκλοφορούσε με όπλο στην Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/09/2026 17:48
Κυκλοφορούσε με όπλο στην Θεσσαλονίκη
Το όπλο του 44χρονου Πηγή: ΕΛ.ΑΣ

44χρονος  αλλοδαπός κυκλοφορούσε με όπλο στην Θεσσαλονίκη την ώρα που ήταν στους δρόμους της συμπρωτεύουσας 3.500 αστυνομικοί . Ο αλλοδαπός   εντοπίστηκε  τις πρωινές ώρες  (05-09-2026),

σε περιοχή του κέντρου πόλης, να κατέχει πιστόλι, με σβησμένο τον αριθμό κάνης το οποίο  έφερε γεμιστήρα με 13 φυσίγγια. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά δισκία κι ένα  αναδιπλούμενο στιλέτο.

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