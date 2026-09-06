44χρονος αλλοδαπός κυκλοφορούσε με όπλο στην Θεσσαλονίκη την ώρα που ήταν στους δρόμους της συμπρωτεύουσας 3.500 αστυνομικοί . Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες (05-09-2026),

σε περιοχή του κέντρου πόλης, να κατέχει πιστόλι, με σβησμένο τον αριθμό κάνης το οποίο έφερε γεμιστήρα με 13 φυσίγγια. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά δισκία κι ένα αναδιπλούμενο στιλέτο.