Τέμπη: “Ο πατέρας μου καιγόταν ζωντανός και εγώ κοιμόμουν”

Συνεχίζεται με συγκλονιστικές μαρτυρίες η δίκη των Τεμπών. Τον λόγο έχουν πλέον τραυματίες και οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

«Ο πατέρας μου καιγόταν ζωντανός και εγώ κοιμόμουν… Και αυτό θα με στοιχειώνει σε όλη μου τη ζωή»

Ο εφιάλτης που έζησαν οι επιζήσαντες αποτυπώνεται στις μαρτυρίες τους. Σοκαριστικά και όσα ακούγονται στην αίθουσα του δικαστηρίου από οικογένειες θυμάτων.

«Όταν ταυτοποιήθηκε το οστό του πατέρα μου, ήταν σαν να ζούσα σε επανάληψη την ημέρα που έμαθα ότι ήταν νεκρός»

Ιδιαίτερα τονίστηκε από τους μάρτυρες το γεγονός, ότι δεν καλέστηκαν από τον ανακριτή μετά το δυστύχημα, οι τραυματίες προκειμένου να καταθέσουν.

Οικογένειες, επιζήσαντες και συνήγοροι, επιμένουν ως προς την αναβάθμιση των κατηγοριών από πλημμέλημα σε κακούργημα.