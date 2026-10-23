Τρίκαλα: Καβγάς μεταξύ τριών 15χρονων οδήγησε σε συλλήψεις

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν στα Τρίκαλα μετά από άγριο καβγά μεταξύ τριών 15χρονων.

Η μητέρα ενός από τους ανηλίκους κατήγγειλε τους άλλους δύο, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι πατεράδες τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις 15χρονοι ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο, με τον καβγά να οδηγεί σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση του καβγά στα Τρίκαλα έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι τέσσερις συλληφθέντες παραπέμπονται σε δικάσιμο, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση.