Ηράκλειο: Οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά στον Εσταυρωμένο
Ένας 48χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από σκαλωσιά, ενώ εργαζόταν σε περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί κατά τις 09:30.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 48χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του τραυματία δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο οικοδόμος έπεσε από τη σκαλωσιά στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.
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