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Ηράκλειο: Οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά στον Εσταυρωμένο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 12:06
Ηράκλειο: Οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά στον Εσταυρωμένο
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Ένας 48χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από σκαλωσιά, ενώ εργαζόταν σε περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί κατά τις 09:30.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 48χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του τραυματία δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο οικοδόμος έπεσε από τη σκαλωσιά στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.

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