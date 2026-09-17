Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε στον Πόρο

Τέλος στην αγωνία για την ταυτότητα της σορού που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Ραγιά» στον Πόρο Κεφαλλονιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πρόκειται για τον 45χρονο αλλοδαπό, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις πρωινές ώρες της 15ης Σεπτεμβρίου.

Ο άνδρας αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή περίπου 12 ναυτικά μίλια νότια της Κεφαλλονιάς. Η σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Ραγιά» Πόρου Κεφαλλονιάς. Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες, επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον 45χρονο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.