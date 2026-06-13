Τα ΕΛΤΑ ζητούν από τους υπαλλήλους να γίνουν εθελοντές

Ψάχνουν εθελοντές , στο εσωτερικό του Οργανισμού τα ΕΛΤΑ για να ΄΄βάλουν χέρι΄΄ και να γίνουν courier.

Αποκαλυπτικό το email που έφτασε από την αρμόδια Διεύθυνση του Οργανισμού με αποδέκτες τα στελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους.

Η διοίκηση ζητά από τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν εθελοντικά στη διανομή αντικειμένων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και χρησιμοποιώντας, εφόσον διαθέτουν, τα ιδιωτικά τους οχήματα.

Όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο θα συμμετέχουν ως συνοδηγοί, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ομάδων δύο ατόμων για τη διεκπεραίωση των παραδόσεων.