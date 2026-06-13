Αθήνα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης

Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία από την επιχείρηση

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχές της Αθήνας, για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 12ης Ιουνίου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Κάνναβης και Συνθετικών Ναρκωτικών, καθώς και μετά από αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), με τα οποία επιβεβαιώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τα δύο άτομα, ενώ σε σωματικές έρευνες και ελέγχους στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 117,9 γραμμάρια κοκαΐνης και 1 κιλό και 498 γραμμάρια κάνναβης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 410 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.