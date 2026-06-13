Συνελήφθη 66χρονος στη Νίκαια- Εντοπίστηκαν παράνομα όπλα στην οικία του

Συνελήφθη στην περιοχή της Νίκαιας ένας 66χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Δ.Δ.Ε.Ε.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση παράνομου οπλισμού σε οικία στην περιοχή.

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, 11 φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, πτυσσόμενη ράβδος, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.