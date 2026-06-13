Ομόνοια: Οδηγός παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

Ένα ακόμη περιστατικό παράσυρσης πεζού με εγκατάλειψη του θύματος σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 21:00 στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε έναν άνδρα περίπου 50 ετών. Ο οδηγός, αντί να σταματήσει για να προσφέρει βοήθεια, εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε.

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε σύντομα στο σημείο, με τους διασώστες να προχωρούν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρό τραυματισμό, νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο και εγκατέλειψε το θύμα μετά την παράσυρση.