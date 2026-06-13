Σέρρες: Εξιχνιάστηκαν τηλεφωνικές απάτες – 2 συλλήψεις και ταυτοποίηση συνεργού

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών μία ημεδαπή γυναίκα και ένας ημεδαπός άνδρας, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων τηλεφωνικών απατών που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Σερρών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και τρίτος ημεδαπός άνδρας, του οποίου τα στοιχεία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνεργός των δραστών τηλεφώνησε σε γυναίκα στην πόλη των Σερρών, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και υποστηρίζοντας ότι υπήρχε δήθεν βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι θα μεσολαβούσε για την αποκατάστασή της.

Στη συνέχεια, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα και να τα αφήσει στην είσοδο της οικίας της, δήθεν για λόγους ασφάλειας.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.