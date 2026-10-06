Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει στις εκπαιδευτικές δράσεις

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε χθες νέες διευκρινιστικές οδηγίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός σχολείου. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει τους κανόνες για εκδρομές και μετακινήσεις, τα δικαιολογητικά, τις ασφαλιστικές καλύψεις, την ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τη συνεργασία με τουριστικά γραφεία.

Δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα

Κάθε τμήμα μπορεί να πραγματοποιήσει και δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια.

Η ανώτατη διάρκεια μετακίνησης υπολογίζεται για κάθε εκπαιδευτική δράση ξεχωριστά και όχι συνολικά για όλες τις δράσεις.

Για τις άδειες λειτουργίας και τα δικαιολογητικά πυρασφάλειας, αυτά απαιτούνται μόνο όταν η δράση γίνεται σε ιδιωτικούς χώρους ή οι υπηρεσίες παρέχονται από ιδιώτες. Για δημόσιους φορείς και χώρους δεν χρειάζεται η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Τι ισχύει για σχολεία και τουριστικά γραφεία

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία δράσεις ή ακόμη και όλες όσες έχουν προγραμματιστεί για τρίμηνο, τετράμηνο ή ολόκληρο το σχολικό έτος.

Αντίστοιχα, η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται μία φορά για το σύνολο των δράσεων. Αν υπάρξουν αλλαγές, όμως, πρέπει να επικαιροποιείται.

Για τα τουριστικά γραφεία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά ανά σχολικό έτος. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μπορεί επίσης να αφορά περισσότερες ή και όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις.

Ασφάλιση και μαθητές χωρίς ΕΚΑΑ

Η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια αφορά, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για μαθητές που δεν μπορούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) λόγω υπαγωγής στη νομοθεσία για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή του σχολείου ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τη συμμετοχή του μαθητή.

Τέλος, όταν οι μαθητές μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν απαιτείται συμμετοχή τουριστικού γραφείου ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.