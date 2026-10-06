Αθήνα: Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι μαθητές την Πέμπτη

Οι μαθητές της Αθήνας προχωρούν σε κινητοποιήσεις την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.

Στο επίκεντρο μπαίνουν τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα στα σχολεία, με βασικό σύνθημα το «Ως εδώ».

Καταλήψεις, αποχές και συγκεντρώσεις

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τις μαθητικές κοινότητες να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Στις δράσεις που προτείνονται περιλαμβάνονται καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, πανό, συμβολικά κλεισίματα δρόμων και συλλογή υπογραφών.

Βασικά αιτήματα των μαθητών είναι η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, οι καλύτερες σχολικές υποδομές και η αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων τμημάτων. Αντιδρούν επίσης στη λειτουργία τάξεων με 25 έως 27 μαθητές και ζητούν τμήματα με 15 μαθητές.

Σχολεία, εκδρομές και μεταφορά μαθητών

Οι μαθητές ζητούν ασφαλή σχολικά κτήρια, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Παράλληλα, ζητούν να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτικά κενά.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται αλλαγές στις σχολικές εκδρομές, ώστε να είναι ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν για όλους. Ζητούν ακόμη δωρεάν σνακ, χαμηλότερες τιμές στα σχολικά κυλικεία και κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής που καταναλώνονται στα σχολεία.

Ιδιαίτερη θέση έχει και η μεταφορά των μαθητών, με αίτημα να μη μείνει κανένα σχολείο χωρίς λεωφορείο.

Αντίδραση στις αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο

Οι μαθητές δηλώνουν αντίθετοι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο και ζητούν «ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλήνιες».

Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή, το σχολείο δεν πρέπει να περιορίζεται στις εξετάσεις και την αξιολόγηση. Ζητά ένα σχολείο που θα προσφέρει ουσιαστική μόρφωση και στήριξη στους μαθητές.