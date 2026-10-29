Σχολικά κυλικεία: Στο επίκεντρο οι μικρότερες μερίδες και το κόστος για τις οικογένειες

Προβληματισμός για τις νέες προδιαγραφές των τροφίμων, τις τιμές των προϊόντων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου.

Αλλαγές στην καθημερινότητα των σχολικών κυλικείων φέρνουν οι νέοι κανόνες για τα τρόφιμα που επιτρέπεται να διατίθενται στους μαθητές. Το μέγεθος των μερίδων, το κόστος των προϊόντων και η οικονομική επιβίωση των κυλικείων αποτελούν ζητήματα που απασχολούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τις οικογένειες.

Με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα τυροπιτοειδή προϊόντα που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 100 γραμμάρια. Οι περιορισμοί εντάσσονται στην προσπάθεια για καλύτερες διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ωστόσο προκαλούν συζητήσεις σχετικά με την επάρκεια των μερίδων και την τιμή που καλούνται να πληρώσουν οι μαθητές.

Η Μυρτώ Δεμίρη, ιδιοκτήτρια σχολικού κυλικείου και αντιπρόεδρος του Σωματείου Κυλικείων Αττικής, έχει αναδείξει τις δυσκολίες που δημιουργούνται για τους επαγγελματίες από τις αλλαγές αυτές.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι κατά πόσο η μικρότερη ποσότητα συνεπάγεται και χαμηλότερη τιμή. Για τους γονείς, το καθημερινό κόστος του σχολικού διαλείμματος αποτελεί μέρος των οικογενειακών εξόδων, ενώ για τους μαθητές είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε ένα χορταστικό και οικονομικά προσιτό σνακ.

Την ίδια στιγμή, οι κυλικειάρχες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, ενώ επιβαρύνονται από τις δαπάνες προμήθειας προϊόντων και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεών τους.

Η συζήτηση αναδεικνύει την ανάγκη να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην υγιεινή διατροφή, στις ποσότητες που χρειάζονται οι μαθητές και στις τιμές που μπορούν να αντέξουν οι οικογένειες, χωρίς να υπονομεύεται η λειτουργία των σχολικών κυλικείων.