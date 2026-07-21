Στο κόκκινο η Χαλκιδική – Απαγόρευση κυκλοφορίας υπό τον κίνδυνο πυρκαγιάς
Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακκή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας η απαγόρευση θα ξεκινήσει από τις 8:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ στις εξής περιοχές:
Χερσόνησος Κασσάνδρας: Κορυφογραμμή ( από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι»
Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυδογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συναιτερισμό μέχρι τη Συκιά
Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου
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