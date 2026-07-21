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Στο κόκκινο η Χαλκιδική – Απαγόρευση κυκλοφορίας υπό τον κίνδυνο πυρκαγιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/07/2026 16:08
Στο κόκκινο η Χαλκιδική – Απαγόρευση κυκλοφορίας υπό τον κίνδυνο πυρκαγιάς
PHOTO- INTIME

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει  αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής  λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακκή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας η απαγόρευση θα ξεκινήσει από τις 8:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ στις εξής περιοχές:

Χερσόνησος Κασσάνδρας: Κορυφογραμμή ( από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι»

Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυδογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συναιτερισμό μέχρι τη Συκιά

Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου

 

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