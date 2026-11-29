Δικογραφία σε βάρος 26χρονου σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για επικοινωνία του μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικη, από την οποία φέρεται να ζήτησε και να έλαβε γυμνές φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση τέθηκε αρχικά υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία διέταξε προκαταρκτική εξέταση.

Πώς εντοπίστηκαν τα ψηφιακά ίχνη

Ακολούθησε ψηφιακή έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Από την ανάλυση των ηλεκτρονικών στοιχείων προέκυψε ότι η επίμαχη διαδικτυακή σύνδεση αντιστοιχούσε στην κατοικία του 26χρονου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι. Από τον επιτόπιο έλεγχο των συσκευών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψαν στοιχεία που ταυτοποίησαν την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια έχουν σταλεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών.