Μεγάλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι με απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στον Πειραιά έχουν ανασταλεί τα περισσότερα δρομολόγια, με εξαίρεση τις συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν συνεννόησης με τους πλοιάρχους.

Αλλαγές σε Ραφήνα και Λαύριο

Στη Ραφήνα τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Ωστόσο, ακυρώθηκαν τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» (16:45) και «Superstar» (18:00), με προορισμούς την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το Λαύριο, η εκτέλεση των δρομολογίων από το μεσημέρι και μετά εξαρτάται από την κρίση των πλοιάρχων και τις καιρικές συνθήκες.

Ποιες ακτοπλοϊκές γραμμές έχουν ανασταλεί

Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια στις γραμμές:

Βόλος – Σποράδες.

Καβάλα – Πρίνος Θάσου.

Κεραμωτή – Λιμένας Θάσου.

Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη.

Ρίο – Αντίρριο.

Αργοστόλι – Ληξούρι.

Τέσσερις ακυρώσεις σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Ξεχωριστές ακυρώσεις ανακοίνωσε και η Levante Ferries για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και των 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο.

Αντίστοιχα, στη γραμμή Κυλλήνη – Πόρος Κεφαλονιάς ακυρώνονται οι αναχωρήσεις των 14:15 από Πόρο και των 16:30 από Κυλλήνη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για περαιτέρω ενίσχυση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων. Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις κατά τόπους λιμενικές αρχές πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

Οι ακυρώσεις και οι τροποποιήσεις των δρομολογίων ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.