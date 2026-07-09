Συναγερμός στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:00 σε εγκαταστάσεις επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κατάστημα με σούστες και ανταλλακτικά, ενώ η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, αναπτύσσοντας ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τέσσερα ειδικά οχήματα –μεταξύ των οποίων δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών– καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις από αέρος. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντός των εγκαταστάσεων βρίσκεται φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας και δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται, με βασικό στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.