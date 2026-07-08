Χωρίς κράνος σχεδόν 16.000 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών μέσα σε έναν χρόνο

Από τις 95.603 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν για μη χρήση κράνους σε όλη τη χώρα, οι 15.940 αφορούσαν χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Σχεδόν 16.000 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) εντοπίστηκαν να κινούνται χωρίς προστατευτικό κράνος μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Στο διάστημα από 26 Ιουνίου 2025 έως και 5 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συνολικά 974.582 ελέγχους σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 95.603 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους σε οδηγούς και επιβάτες.

Από το σύνολο των παραβάσεων, 15.940 αφορούσαν οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Παράλληλα, 67.550 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς δικύκλων, εκ των οποίων 2.931 αφορούσαν επαγγελματίες διανομείς, ενώ 10.107 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες δικύκλων που επίσης δεν φορούσαν κράνος.

Επιπλέον, οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στη βεβαίωση 575 παραβάσεων σε οδηγούς τρικύκλων και 878 παραβάσεων σε οδηγούς οχημάτων ATV (γουρούνες).

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και των υπόλοιπων Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων που δεν φορούν κράνος προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς δικύκλων επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.