Έσωσε απο πνιγμό 7 ανθρώπους

Έσωσε με αυταπάρνηση 7 συναθρώπους μας στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς και για αυτή την υπερπροσπάθεια ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πρόσωπο της βράβευσε όλους τους ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες που ασκούν με αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους, υπό αντίξοες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Ο λόγος για την ναυγοσώστρια Σοφία Κασπίρη η οποία μετά την βράβευση της είπε νε νόημα : ΄΄ Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα και αρκετά δύσκολο τόνισε μετά την βραβευσή της η Σοφίας . Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκέφτηκα τίποτα. Πήγα κατευθείαν και έκανα αυτό που μου έχουν μάθει, αυτό που όφειλα να κάνω. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμένα. Ένα μεγάλο μπράβο στο Λιμενικό Σώμα και σε όλους τους ναυαγοσώστες που παλεύουν καθημερινά΄΄.

Ψυχραιμία και αυταπάρνηση

Η Σοφία Κασπίρη, τιμήθηκε για την εξαιρετική ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε στις 3 Ιουλίου 2026, στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, όταν αιφνίδια μεταβολή των καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών προκάλεσε ισχυρά κύματα και ρεύματα, παρασύροντας λουόμενους. Επί περίπου δυόμισι ώρες, η Σ. Κασπίρη πραγματοποίησε διαδοχικές παρεμβάσεις/διασώσεις, βοηθώντας να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ακτή επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας, «η πράξη της Σοφίας δεν αποτελεί μόνο μια επιτυχημένη διάσωση. Είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος που επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά του, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ενός καλά εκπαιδευμένου επαγγελματία».

« Η βράβευση στο πρόσωπο της Σοφίας Κασπίρη αφορά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες ναυαγοσώστριες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρούν ημέρα και νύχτα, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. «Σήμερα αναδεικνύουμε την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των πολύ καλά εκπαιδευμένων επαγγελματιών που βρίσκονται εκεί την κρίσιμη στιγμή για να βοηθήσουν και να σώσουν. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας και αφοσίωσης» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το 2026 οι καλυπτόμενες λουτρικές εγκαταστάσεις αυξήθηκαν σημαντικά από 661 σε 692, ενώ αντίστοιχα οι προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών αυξήθηκαν από 1.007 σε 1.042, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των οργανωμένων παραλιών της χώρας. Παράλληλα, έως τις 29 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί 2.252 έλεγχοι και είχαν διαπιστωθεί 740 παραβάσεις. «Οι έλεγχοι δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Αποτελούν εργαλείο πρόληψης. Για εμάς, η πρόληψη είναι ανώτερη από την αντιμετώπιση», σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο έχουν καταγραφεί 22 λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.