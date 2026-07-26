Πήρε φωτιά το λεωφορείο

Φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Ιαλυσό – Έγκαιρη επέμβαση του οδηγού απέτρεψε τα χειρότερα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Ιαλυσό, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες σύμφωνα με Το ΒΗΜΑ της Δωδεκανήσου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, από την περιοχή του ενός τροχού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και στη συνέχεια εκδηλώθηκαν φλόγες, με τον οδηγό να αντιλαμβάνεται άμεσα το περιστατικό.

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδρασή του αποδείχθηκαν καθοριστικές. Ο οδηγός ακινητοποίησε το λεωφορείο σε ασφαλές σημείο και φρόντισε για την άμεση και οργανωμένη αποβίβαση όλων των επιβατών. Χάρη στους χειρισμούς του, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή κίνδυνος για τους επιβαίνοντες, ενώ η γρήγορη αντίδραση συνέβαλε ώστε η φωτιά να μην επεκταθεί στο υπόλοιπο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον απαραίτητο έλεγχο του λεωφορείου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς, η οποία φαίνεται να εκδηλώθηκε στην περιοχή του τροχού, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Το περιστατικό είχε αίσιο τέλος χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του οδηγού και των αρμόδιων υπηρεσιών, αποφεύγοντας δυσάρεστες συνέπειες για τους επιβάτες και το όχημα.