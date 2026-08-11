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Στο αντίθετο ρεύμα και μετωπική σύγκρουση στο Ηράκλειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/08/2026 15:21
Στο αντίθετο ρεύμα και μετωπική σύγκρουση στο Ηράκλειο
INTIME

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, στο Ηράκλειο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, όταν το ένα από αυτά κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε τον τραυματισμό επιβαινόντων στα δύο οχήματα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματά τους είναι ευτυχώς ελαφρά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες έλεγξαν τα οχήματα, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμό.

Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν είχε εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητα.

Η Πυροσβεστική προχώρησε, για λόγους ασφαλείας, στην αφαίρεση των πόλων της μπαταρίας από ένα από τα οχήματα.

Οι Αρχές ερευνούν πλέον πώς ένα από τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της σύγκρουσης.

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