Στο αντίθετο ρεύμα και μετωπική σύγκρουση στο Ηράκλειο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, στο Ηράκλειο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, όταν το ένα από αυτά κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε τον τραυματισμό επιβαινόντων στα δύο οχήματα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματά τους είναι ευτυχώς ελαφρά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες έλεγξαν τα οχήματα, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμό.

Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν είχε εγκλωβιστεί μέσα στα αυτοκίνητα.

Η Πυροσβεστική προχώρησε, για λόγους ασφαλείας, στην αφαίρεση των πόλων της μπαταρίας από ένα από τα οχήματα.

Οι Αρχές ερευνούν πλέον πώς ένα από τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της σύγκρουσης.