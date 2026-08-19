Σοκ στη Λάρισα: Νεκρή 60χρονη στο διαμέρισμά της
Εκτιμάται ότι έχει επέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το θάνατό της
Νεκρή εντοπίστηκε μία 60χρονη μέσα στο διαμέρισμά της στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα κατοικούσε σε υπόγειο διαμέρισμα σε πολυκατοικία, όπου και βρέθηκε η σορός της.
Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν ο χρόνος και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της γυναίκας.
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