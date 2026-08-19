Σοκ στη Λάρισα: Νεκρή 60χρονη στο διαμέρισμά της

Εκτιμάται ότι έχει επέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το θάνατό της

Νεκρή εντοπίστηκε μία 60χρονη μέσα στο διαμέρισμά της στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα κατοικούσε σε υπόγειο διαμέρισμα σε πολυκατοικία, όπου και βρέθηκε η σορός της.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν ο χρόνος και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της γυναίκας.