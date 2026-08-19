Αισιοδοξία για τη Ραφαέλα: Βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από 34 ημέρες μάχης

Ένα μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στη δύσκολη μάχη που δίνει για την υγεία της έκανε η 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Μετά από 34 ημέρες στην Εντατική και σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, η νεαρή κοπέλα βγήκε από τη ΜΕΘ.

Η ευχάριστη εξέλιξη έγινε γνωστή από τον καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Τζίτζικα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί στενά την πορεία της Ραφαέλας. Η μάχη για την αποκατάστασή της συνεχίζεται, ωστόσο η έξοδός της από την Εντατική αποτελεί μια πρώτη, μεγάλη νίκη.

Το τροχαίο που άλλαξε τα πάντα

Ήταν 16 Ιουλίου, όταν η 20χρονη φοιτήτρια βρισκόταν πεζή στον δρόμο έξω από το ΙΤΕ, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα από αυτά εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη Ραφαέλα, η οποία κινούνταν πεζή στην περιοχή.

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Ο τραυματισμός της ήταν πολύ σοβαρός και η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. Για ημέρες η οικογένεια, οι φίλοι και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα αγωνιούσαν για την πορεία της υγείας της.

Στις αρχές Αυγούστου, έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στο ΠΑΓΝΗ, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων της σε εξειδικευμένο κέντρο.

Παρεμβάσεις στο σημείο του τροχαίου

Το σοβαρό ατύχημα έφερε ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στον δρόμο έξω από το ΙΤΕ, από όπου διέρχονται καθημερινά φοιτητές και εργαζόμενοι. Στο σημείο έχει πλέον κατασκευαστεί νέο πεζοδρόμιο, ενώ, όπως επισημαίνεται, παραμένει η ανάγκη για δημιουργία ασφαλούς διάβασης πεζών.

Για τη Ραφαέλα, πάντως, η σημερινή είδηση είναι η πρώτη μεγάλη ανάσα μετά από 34 ημέρες αγωνίας. Ο δρόμος της αποκατάστασης συνεχίζεται, όμως η έξοδος από τη ΜΕΘ γεννά πλέον αισιοδοξία ότι τα δυσκολότερα μπορούν να έχουν μείνει πίσω.