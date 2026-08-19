Βίντεο: Ομίχλη σκεπάζει το Αιγαίο

Ομίχλη έχει “εξαφανίσει” πλοία στο Αιγαίο.

Ένα σπάνιο φαινόμενο είναι ορατό σήμερα στο Αιγαίο πέλαγος με το “πέπλο” ομίχλης να έχει κατέβει πολύ χαμηλά προς την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως αποτυπώνεται και το βίντεο, τα πλοία “χάνονται” μέσα στην χαμηλή νέφωση. Το στιγμιότυπο προέρχεται από το νησί της Πάρου, ωστόσο το ίδιο συνέβη και σε άλλα νησιά όπως η Φολέγανδρος, η Ίος και η Μήλος. Η μειωμένη ορατότητα λόγω του νέφους δημιούργησε προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων στο Αιγαίο.