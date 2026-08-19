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Φλέβες: Ανελκύστηκε το καταμαράν που ημιβυθίστηκε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/08/2026 17:55
Φλέβες: Ανελκύστηκε το καταμαράν που ημιβυθίστηκε
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΗΣ

Στη φάση ανέλκυσης και απομάκρυνσης βρίσκεται το καταμαράν που ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΗΣ

Το σκάφος πρόκειται να μεταφερθεί στα ναυπηγεία στο Πέραμα σύμφωνα με τον Γεώργιο Βάλλη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων. Όπως τονίζει ο Γ. Βάλλης το σημαντικό είναι ότι οι επιβαίνοντες είναι σώοι, ενώ σημειώνει πως οι αιτίες βύθισης του σκάφους διερευνώνται.

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