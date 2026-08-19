Φλέβες: Ανελκύστηκε το καταμαράν που ημιβυθίστηκε
Στη φάση ανέλκυσης και απομάκρυνσης βρίσκεται το καταμαράν που ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Φλεβών.
Το σκάφος πρόκειται να μεταφερθεί στα ναυπηγεία στο Πέραμα σύμφωνα με τον Γεώργιο Βάλλη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων. Όπως τονίζει ο Γ. Βάλλης το σημαντικό είναι ότι οι επιβαίνοντες είναι σώοι, ενώ σημειώνει πως οι αιτίες βύθισης του σκάφους διερευνώνται.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις