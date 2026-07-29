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Σύρος: Διαφωνία εισαγγελέα – ανακρίτριας

Πολλά τα ερωτηματικά για το έγκλημα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/07/2026 14:44

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν, σχετικά με το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σε κατ’ οικον περιορισμό θα παραμείνει προσωρινά, ο 41ετών άνδρας, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, καθώς Εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν ως προς το αν πρέπει να προφυλακιστεί.

Μας ενημερώνει η Σοφία Τσάλα.

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