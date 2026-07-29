Χαλκιδική: Ναυαγοσώστες επανέφεραν 12χρονο που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 11:00, στην παραλία της Χανιώτης, στη Χαλκιδική, όταν ένα 12χρονο αγόρι από τη Σερβία ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι δύο ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία αντέδρασαν άμεσα, ανέσυραν το παιδί από το νερό και ξεκίνησαν αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να το επαναφέρουν.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο με μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης και ασθενοφόρο. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του 12χρονου, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία.

Στο περιστατικό συνέδραμε και ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς, ο οποίος έκανε λόγο για υποδειγματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, τονίζοντας ότι η άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών και η γρήγορη ανταπόκριση του ΕΚΑΒ είχαν ως αποτέλεσμα να σωθεί το παιδί.

Η έγκαιρη κινητοποίηση και ο συντονισμός των διασωστών και των υγειονομικών απέτρεψαν τα χειρότερα, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία.

Δείτε την ανάρτηση του εθελοντή διασώστη.