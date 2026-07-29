Καβάλα: Εντοπίστηκε αντιαρματική νάρκη στην παραλία Κάρυανης

Συναγερμός σήμανε στη Λιμενική Αρχή Ελευθερών Καβάλας μετά από καταγγελία πολίτη για τον εντοπισμό πιθανής αντιαρματικής νάρκης στην παραλία «Κάρυανη» του δήμου Παγγαίου.

Το πυρομαχικό, το οποίο φέρει έντονα σημάδια σκουριάς, βρέθηκε μέσα στο νερό, στον αμμώδη βυθό και σε απόσταση μόλις 10 εκατοστών από την ακτή.

Η περιοχή έχει ήδη σημανθεί, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας έχει κινητοποιήσει την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία για την εξουδετέρωσή του.