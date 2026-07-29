Μάχη με διπλό μέτωπο πυρκαγιών στην Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην Κρήτη για την αντιμετώπιση δύο μεγάλων πυρκαγιών στη Μεσαρά και το Ρέθυμνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Φαιστού, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο Μορόνι προσεγγίζει κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 18 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και αναμένονται νέες ενισχύσεις στο μέτωπο.

Την ίδια ώρα, δεύτερο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή Κρύα Βρύση, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:35 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για ενημέρωση και αυξημένη προσοχή.