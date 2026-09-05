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Συντριβή Phantom στην Τανάγρα – Νεκροί οι δύο πιλότοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/09/2026 20:28

Σοβαρό αεροπορικό  δυστύχημα στην Τανάγρα με την συντριβή  Phantom της Πολεμικής μας  Αεροπορίας που συμμετείχε στις αεροπορικές επιδείξεις Athens Flying Week.

Το αεροσκάφος  απογειώθηκε από το αεροδρόμιο  για να συμμετάσχει στην επίδειξη και έπεσε πάνω σε παλιό  εργοστάσιο κοντά στο χώρο των επιδείξεων.

Αδιευκρίνιστη παραμένει ακόμη η τύχη των δυο πιλότων.

Μας ενημερώνουν ο Κώστας Σαρικάς ο Γιώργος Κουτσοκλένης και η Βικτωρία Δαράτου

 

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