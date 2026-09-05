Η κατάθεση ψυχής και η νέα αιματολογική κλινική

Συγκινητική αλλά και αισιόδοξη ήταν η παρουσία ,της Γεωργίας Ξανθοπούλου, στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η γυναίκα που διαγνώστηκε πριν 7 χρόνια με οξεία λευχαιμία έστειλε γράμμα στον πρωθυπουργό εκ μέρους καρκινοπαθών , που βίωναν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

H κυρία Γεωργία Ξανθοπούλου μιλά στο κεντρικό δελτίο της της τηλεόρασης του ALPHA