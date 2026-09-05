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Η κατάθεση ψυχής και η νέα αιματολογική κλινική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/09/2026 20:54

Συγκινητική αλλά και  αισιόδοξη  ήταν η παρουσία ,της Γεωργίας Ξανθοπούλου, στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

 

Η γυναίκα  που διαγνώστηκε πριν 7 χρόνια  με οξεία λευχαιμία έστειλε γράμμα  στον πρωθυπουργό   εκ μέρους  καρκινοπαθών , που βίωναν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν  τότε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

 

H κυρία Γεωργία Ξανθοπούλου μιλά στο κεντρικό δελτίο της της τηλεόρασης του ALPHA

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