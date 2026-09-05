Η κατάθεση ψυχής και η νέα αιματολογική κλινική
Συγκινητική αλλά και αισιόδοξη ήταν η παρουσία ,της Γεωργίας Ξανθοπούλου, στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Η γυναίκα που διαγνώστηκε πριν 7 χρόνια με οξεία λευχαιμία έστειλε γράμμα στον πρωθυπουργό εκ μέρους καρκινοπαθών , που βίωναν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
H κυρία Γεωργία Ξανθοπούλου μιλά στο κεντρικό δελτίο της της τηλεόρασης του ALPHA
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