Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα φανούν τα πρώτα χρήματα στα ΑΤΜ

Από το απόγευμα αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ τα πρώτα χρήματα για τις συντάξεις Νοεμβρίου.

Οι πληρωμές αφορούν αρχικά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η επίσημη ημερομηνία καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ είναι η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Οκτωβρίου

Η δεύτερη ομάδα συνταξιούχων αναμένεται να δει τα χρήματα από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Στη δεύτερη καταβολή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην μισθωτών ταμείων, όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ, καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η διαφοροποίηση στο πρόγραμμα πληρωμών συνδέεται με την αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Συντάξεις Δεκεμβρίου και οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ

Μετά τις συντάξεις Νοεμβρίου, σειρά θα πάρουν οι συντάξεις Δεκεμβρίου, οι οποίες αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα, προς το τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι πληρωμές τοποθετούνται στις 25 και 27 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το οριστικό πρόγραμμα καταβολών.

Την ίδια περίοδο αναμένεται και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, δικαιούχοι προβλέπεται να είναι όσοι είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση, ανάλογα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις.