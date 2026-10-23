e-ΕΦΚΑ: Από τις 2 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Αλλάζει από τον Νοέμβριο του 2026 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε λειτουργία νέα ψηφιακή υπηρεσία, αντικαθιστώντας την έως σήμερα χειρόγραφη διαδικασία με την ηλεκτρονική υποβολή.

Πιο αναλυτικά, από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η αλλαγή αφορά την κύρια και την επικουρική σύνταξη, την εφάπαξ παροχή, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία εντάσσεται στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα και αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Βασική προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, με τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» και στη συνέχεια «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Ακολούθως, θα επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, ανάλογα με την παροχή που επιθυμούν να λάβουν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθότητα των προσωπικών στοιχείων, καθώς τυχόν ασυμφωνίες ενδέχεται να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που η ταυτοποίηση δεν είναι δυνατή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Ως εναλλακτική λύση, υπάρχει και η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων εντός 15 ημερών στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, με την προσκόμιση εκτυπωμένης προεπισκόπησης της αίτησης.

Αφού ο ασφαλισμένος ολοκληρώσει την αίτηση, θα πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής και να το καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Η υπηρεσία θα αναλάβει στη συνέχεια τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ ή e-ΔΑΥΚ) ή του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά έγγραφα, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Επίσης, για τις υποθέσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, αρμόδιος είναι ο e-ΕΦΚΑ, ενώ για τις αντίστοιχες παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων η διαδικασία θα συνεχίζεται μέσω του ΜΤΠΥ.

Τέλος, κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ