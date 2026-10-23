Δύο συλλήψεις για απάτες με λεία άνω των 74.000 ευρώ

Δύο άτομα, ένας 70χρονος Έλληνας και μία 70χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, συνελήφθησαν στις Σέρρες για υπόθεση εξαπάτησης 71χρονης, από την οποία αποσπάστηκαν χρήματα, λίρες και κοσμήματα.

Η αστυνομική έρευνα συνέδεσε τους δύο συλληφθέντες με ακόμη δύο υποθέσεις σε βάρος ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα.

Η απάτη σε βάρος της 71χρονης καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Συνεργός των κατηγορουμένων τηλεφώνησε στη γυναίκα και παρουσιάστηκε ως αστυνομικός, επικαλούμενος δήθεν επιχείρηση για τον εντοπισμό ατόμων που εξαπατούσαν πολίτες.

Ζήτησε από την 71χρονη να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα αφήσει σε σημείο που της υπέδειξε. Εκεί εμφανίστηκαν οι δράστες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως «εισπράκτορες».

Η λεία από την απάτη στις Σέρρες

Από την ηλικιωμένη αφαιρέθηκαν 1.600 ευρώ, τέσσερις λίρες και κοσμήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 8.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν στις Σέρρες την επόμενη ημέρα. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους 300 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα, το οποίο ανήκει στον 70χρονο.

Δύο ακόμη υποθέσεις σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα

Η έρευνα συνεχίστηκε με τη συνεργασία αστυνομικών από τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και Χαριλάου-Αναλήψεως. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έχουν εμπλοκή σε δύο επιπλέον απάτες που έγιναν τους τελευταίους μήνες.

Τον Αύγουστο, φέρονται να εξαπάτησαν μία 87χρονη στη Θεσσαλονίκη και να απέσπασαν κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο, φέρονται να αφαίρεσαν από 77χρονη στην Καβάλα κοσμήματα και λίρες συνολικής αξίας 40.000 ευρώ.

Η έρευνα για συνεργούς συνεχίζεται

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των συνεργών των δύο κατηγορουμένων, καθώς και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης συμμετοχής τους σε άλλες υποθέσεις απάτης.

Ο 70χρονος και η 70χρονη οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.