Πρόστιμο για απόρριψη αναμμένων τσιγάρων που προκάλεσαν πυρκαγιές σε Σέρρες και Θεσπρωτία

Άμεση ήταν η επέμβαση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Α.Ε.Ε. και Α.Κ.Α.Ε.Ε.) για δύο πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Σέρρες και Θεσπρωτία. Και στις δύο περιπτώσεις, η φωτιά ξέσπασε από αναμμένα αποτσίγαρα.

Στην πρώτη περίπτωση, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στις 17:22, στη Δ.Κ. Μαυροθάλασσας του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, ο υπαίτιος απέρριψε αναμμένο υπολείμμα καπνίσματος (τσιγάρο) εντός οικοπεδικού χώρου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία επεκτάθηκε σε συνολική έκταση περίπου 160τ.μ.. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας.

Στη δεύτερη περίπτωση, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 10:48, στη Δ.Κ. Φιλιατών Θεσπρωτίας, διαπιστώθηκε ότι ο υπαίτιος προκάλεσε πυρκαγιά από απόρριψη αναμμένου υπολείμματος καπνίσματος (τσιγάρου). Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η απόρριψη αναμμένων υπολειμμάτων καπνίσματος στο ύπαιθρο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη.