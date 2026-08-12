Συνεχίζεται η διαρροή λυμάτων στη Νέα Χώρα Χανίων

Για δεύτερη μέρα τα λύματα αναβλύζουν από τα φρεάτια στη Νέα Χώρα Χανίων και καταλήγουν στη θάλασσα.

Παρά την απαγόρευση που εκδόθηκε για κολύμβηση προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, τουρίστες βρίσκονται στην παραλία και κάποιοι κολυμπούν όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσιεύει το zarpanews.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της υπεύθυνης δικτύου της ΔΕΥΑΧ για θαλάσσια ρύπανση. Αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν εντολής εισαγγελέα ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης συνεχίζονται.

Πηγή Βίντεο: Zarpanews.gr