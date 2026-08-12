Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό
Τα δρομολόγια είχαν τροποποιηθεί λόγω άνδρα που έπεσε και ανασύρθηκε νεκρός από τις ράγες
Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στην Γραμμή 2 μετά το σοβαρό περιστατικό το πρωί, όπου άνδρας έπεσε στις ράγες στο σταθμό Άγιος Αντώνιος και ανασύρθηκε νεκρός.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η κυκλοφορία διεξαγόταν μεταξύ των σταθμών Σεπόλια – Ελληνικό, ενώ οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος ήταν κλειστοί προσωρινά.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις