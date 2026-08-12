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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό

Τα δρομολόγια είχαν τροποποιηθεί λόγω άνδρα που έπεσε και ανασύρθηκε νεκρός από τις ράγες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/08/2026 12:44
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του Μετρό
PHOTO- INTIME

Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στην Γραμμή 2 μετά το σοβαρό περιστατικό το πρωί, όπου άνδρας έπεσε στις ράγες στο σταθμό Άγιος Αντώνιος και ανασύρθηκε νεκρός.

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε στις ράγες του Μετρό
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Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε στις ράγες του Μετρό

Η κυκλοφορία διεξαγόταν μεταξύ των σταθμών Σεπόλια – Ελληνικό, ενώ οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος ήταν κλειστοί προσωρινά.

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