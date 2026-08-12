Φωτιά στον Ίμερο Ροδόπης – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ίμερο Ροδόπης. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας όσους βρίσκονται τις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μαρώνεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και εθελοντές με υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.