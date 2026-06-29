1,5 εκατομμύρια ευρώ για τους λαγοκέφαλους

To υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοίνωσε σήμερα, ότι η συνολική συγχρηματοδοτούμενη πιλοτική δημόσια δαπάνη για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου, που ξεκινάει σήμερα, ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που καλούνται για την υποβολή προγράμματος , προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ, έως τις 30/9/2026 στις 14:00.

Η αμοιβή μπορεί για τους επαγγελματίες αλιείς, μπορεί να φτάσει έως και τα 5,33 ευρώ/κιλό (καθαρά). Στο πρόγραμμα, προβλέπονται και οι αναγκαίες δαπάνες για τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων, αλλά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Ανάμεσα σε άλλα, το πρόγραμμα, προβλέπει:

– Στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας.

– Χρηματική αμοιβή στους συμμετέχοντες αλιείς, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου.

– Επιστημονική παρακολούθηση της πράξης.

– Καταγραφή, αποτίμηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

– Πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομές συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, καταγραφής, ζύγισης και διαχείρισης των αλιευμένων ποσοτήτων.

– Δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού.