Συνελήφθη στη Μήλο 24χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών

Στη Μήλο, συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, ένας 24χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αντίσταση.

Ο δράστης, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κατά την άφιξή του στο νησί και πραγματοποιήθηκε σε αυτόν στοχευμένος έλεγχος, καθώς και έρευνα στην κατοικία του, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν την κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-104 «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους 117,7 γραμμαρίων

-38 «φιξάκια» κάνναβης συνολικού βάρους 412 γραμμαρίων

-Μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης

-Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

-Το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ

-Δύο κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, ο δράστης κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή αντιστεκόμενος στην προσαγωγή του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.