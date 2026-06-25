Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο – Καίγονται σπίτια- Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου Κρήτης μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Χωστού.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω του ιδιαίτερα εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις φλόγες έχουν παραδοθεί τουλάχιστον τρία σπίτια.

Ήχησε το 112

Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχτεί και ελικόπτερο.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Πηγή βίντεο: creta24