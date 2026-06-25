Πυρκαγιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής. Επιπλέον έχει μεταβεί στην περιοχή το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της.