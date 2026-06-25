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Πωλούσαν κοσμήματα – «μαιμού» στο κέντρο της Αθήνας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/06/2026 17:02
Πωλούσαν κοσμήματα – «μαιμού» στο κέντρο της Αθήνας
INTIME

 

Στη σύλληψη ενός 68χρονου και μίας 71χρονης, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής, προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελίες , εχθές το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία , καθώς φέρονται να πωλούσαν κοσμήματα- απομιμήσεις για γνήσια. Κατα την έρευνα της αστυνομίας στα καταστήματα κατασχέθηκαν συνολικά 43 απομιμητικά προιόντα μεταξύ των οποίων κολιε ,σκουλαρίκια και βραχιόλια .

ΦΩΤΟ-ΕΛ.ΑΣ.

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