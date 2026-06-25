Πωλούσαν κοσμήματα – «μαιμού» στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη ενός 68χρονου και μίας 71χρονης, ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής, προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελίες , εχθές το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία , καθώς φέρονται να πωλούσαν κοσμήματα- απομιμήσεις για γνήσια. Κατα την έρευνα της αστυνομίας στα καταστήματα κατασχέθηκαν συνολικά 43 απομιμητικά προιόντα μεταξύ των οποίων κολιε ,σκουλαρίκια και βραχιόλια .