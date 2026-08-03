Συναγερμός στη δυτική Αττική: 112 για εκκενώσεις
Νέος συναγερμός στην Δυτική Αττική για την φωτιά που μαίνεται στην περιοχή.
Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν λίγο στα κινητά των κατοίκων και όσων βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωσταντίνος, για να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο.
Ταυτόχρονα όσοι βρίσκονται στις περιοχές ΒΙΠΕ Μεγάρων και Παπα Περιβόλι, προειδοποιούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα.
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