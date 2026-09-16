Συνελήφθη άνδρας με 96 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν χτες το μεσημέρι, αστυνομικοί στη Βοιωτία. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, ενώ επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Συνολικά κατασχέθηκαν 96 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στον έλεγχο

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί της Β1΄ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών εντόπισαν στην κατοχή του έναν πλαστικό κυλινδρικό κουτί. Μέσα στο κουτί υπήρχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους 1 γραμμαρίου, η οποία κατασχέθηκε.

Παρέδωσε ακόμη 95 γραμμάρια από το σπίτι του

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδήγησε τους αστυνομικούς στην οικία του. Από το εσωτερικό του σπιτιού παρέδωσε ένα γυάλινο βάζο, το οποίο περιείχε ακόμη 95 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Και αυτή η ποσότητα κατασχέθηκε από τις Αρχές, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε στα 96 γραμμάρια.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.