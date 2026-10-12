Λέσβος: Υπερχείλισε ποτάμι στην Ερεσσό- Ποτάμια τα στενά στον Μόλυβο

Προβλήματα στην τοπική κοινωνία της Λέσβου προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Την ένταση της βροχόπτωσης αποτυπώνει βίντεο από την Σκάλα Ερεσού, όπου φαίνεται ότι βρέθηκε στο επίκεντρο της κακαιρίας.

Ο ξαφνικός και μεγάλος όγκος νερού μέσα σε γρήγορο χρονικό διάστημα υπερχείλισε το ποτάμι, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε κοντά στον Άγιο Ανδρέα.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν επίσης πέτρες, χώματα και άλλα φερτά υλικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ερεσού Αντώνη Ελευθερίου, όπου παρουσιάστηκε πρόβλημα, έγινε άμεσα η απαραίτητη παρέμβαση ώστε να ανοίξει η δίοδος και να συνεχιστεί η απορροή.

Τα νερά ωστόσο κατάφεραν να φτάσουν και σε κατοικίες της περιοχής, κυρίως σε αυλές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

Προβλήματα από φερτά υλικά καταγράφηκαν και στον δρόμο προς τον Μεσότοπο, όπου η μεγάλη ποσότητα νερού μετέφερε πέτρες και χώματα στο οδόστρωμα.

Ωστόσο, η κακοκαιρία φαίνεται να έπληξε και την δυτική Λέσβο, με τον Μόλυβο να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων. Η απότομη ένταση της βροχής δημιούργησε μεγάλες ποσότητες νερού μέσα σε λίγη ώρα, προκαλώντας “ποτάμια” στα γραφικά στενά.

Ο όγκος του νερού έχει προκαλέσει ανησυχία για την απορροή των υδάτων σε χειμάρρους, ρέματα και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Πηγή: stonisi.gr, lesvosnews.net