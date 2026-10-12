Πάτρα: Εξαπάτησαν ανήλικη – Λεία πάνω από 5.000 ευρώ

Στα ίχνη ενός άνδρα έφτασαν οι αρχές στην Πάτρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε εξαπάτηση ανήλικης με σκοπό να της αποσπάσει χρήματα.

Χρήματα, κομήματα και… χρηματοκιβώτιο

Συγκεκριμένα,όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ανήλικη και προσποιούνταν πως διενεργεί φορολογικό έλεγχο. Την έπεισε να μαζέψει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 5.000 ευρώ και ο χρηματικό ποσό των 850 ευρώ. Ο άγνωτος την καθοδήγησε να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμάτων έξω από το σπίτι της έτσι ώστε να τα πάρουν οι δράστες.

Όμως η απάτη δεν σταμάτησε εκεί. Ο άγνωστος με τον οποίο συνομιλούσε η ανήλικη, την έπεισε να βγάλει από το σπίτι και να αφήσει στο ίδιο σημείο το χρηματοκιβώτιο.

Σχεδόν επ΄αυτοφόρω

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, πρόλαβαν τους δράστες σχεδόν επ΄αυτοφόρω, να επιβιβάζονται με την λεία σε αυτοκίνητο και αναπτύσσοντας ταχύτητα να φεύγουν.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο, εγκαταλελειμένο σε κάποιο σημείο της Εθνικής Πατρών – Αθηνών.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη ενός από τους δράστες του οποίου τα στοιχεία ταυτοποίησαν ενώ, αναζητούνται και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απάτη κατά συναυτουργία και απείθεια.