Συνελήφθη 43χρονη για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση

Μετά από δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Τρίτη στην Κερατέα συνελήφθη μία 43χρονη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από την έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής, θέτοντας εστίες φωτιάς στις 11:05 και στις 11:24.

Η 43χρονη συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Από τη Δ.Α.Ε.Ε. επισημαίνεται ότι κάθε περιστατικό εμπρησμού διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και τεχνικών μέσων. Όσοι θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον εντοπίζονται, συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.