Σύλληψη 26χρονου για σειρά ληστειών με θύματα ηλικιωμένες

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, ένας 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ληστείες σε ηλικιωμένες γυναίκες, τόσο σε εισόδους, όσο και στο εσωτερικό πολυκατοικιών, στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί, εντόπισαν χθες στις Συκιές τον 26χρονο, όπου φέρεται να αντιστάθηκε με χρήση σωματικής βίας κατά τον έλεγχο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ προσπάθησε ανεπιτυχώς, να διαφύγει, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα επίσης με την Ελληνική Αστυνομία, κατά το διάστημα από 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, 26χρονος φέρεται να έχει διαπράξει τέσσερις ληστείες, όπου χρησιμοποίησε σωματική βία. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων του, αφού η επίθεση σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Η λεία που αποκόμισε, εκτιμάται στα 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Σε βάρος του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ΄ εξακολούθηση, και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.