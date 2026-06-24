Συνόδευε την 8χρονη κόρη της μεθυσμένη

Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την 8χρονη κόρη της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς κα κάθονται σε πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.